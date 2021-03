Waasland-Beveren n'a pas encore abdiqué: "Y croire jusqu'au bout"

Les Waaslandiens ont pris un nouveau coup sur la tête, samedi, mais ils veulent encore y croire.

Waasland-Beveren a perdu la rencontre à ne surtout pas perdre dans le bas de tableau, samedi après-midi au Cercle de Bruges, et les Lions savent que leurs chances de se sauver se sont sérieusement réduites.

"Il faut rester positif"

Toujours bons derniers de Pro League, avec deux points de retard sur l'Excel Mouscron, les hommes de Nicky Hayen y croient pourtant encore. "Maintenant, peu importe contre qui on joue, on doit prendre des points, pour rester dans la course", insiste Leonardo Bertone.

"On doit encore y croire pour atteindre notre objectif. Malgré la défaite contre le Cercle, il faut rester positif. Il nous reste cinq rencontres à jouer, on doit donner le maximum et continuer à se battre jusqu'au bout", ajoute le médian suisse, qui sait qu'il faudra prendre des points contre le Beerschot, samedi soir, pour y croire encore.