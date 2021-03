🎥 Septième assist de la saison pour Franco Antonucci

Le Diablotin avait mis son équipe sur les rails, mais ça n'a pas suffi.

Franco Antonucci était plutôt buteur (11 réalisations sur l'ensemble de la saison) avec le FC Volendam l'an dernier, il s'est transformé en passeur depuis le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021. Le Louviérois a distillé son septième assist de la saison, samedi soir.

Son but avait permis à Samuele Mulattieri d'ouvrir le score, l'Italien a doublé la mise moins d'une minute plus tard. Mais Volendam a laissé s'échapper cet avantage de deux buts et s'est finalement incliné à domicile contre Roda (3-4).