Mbaye Leye sous le charme de l'un de ses joueurs : "Un exemple à suivre pour l'équipe"

Arrivé cet hiver en prêt en provenance de Hoffenheim, le Brésilien s'est rapidement imposé chez les Rouches.

Joao Klauss a de nouveau été l'auteur d'une très belle prestation contre le Club de Bruges ce jeudi en Coupe de Belgique. Le buteur n'a pas ménagé ses efforts et est même sorti avec une poche de glace en fin rencontre. "Il est parfois un peu gêné par l'un de ses mollets mais il va bien. J'essaie de bien le ménager et le manager durant la semaine et les entraînements. Mais quelle adaptation de sa part et quelle forme ! Je suis impressionné par sa personnalité. Il se sent bien ici et ça se voit sur le terrain. Un leader de plus et ça fait du bien. Un exemple à suivre pour l'équipe", a souligné Mbaye Leye en conférence de presse.

Le Brésilien était aligné aux côtés de Jackson Muleka ce jeudi soir. "Cela a bien fonctionné. Une belle complémentarité et un bon équilibre entre les deux. Il y avait des appuis et de la profondeur. La défense de Bruges avec Mechele-Kossounou dans l'axe, c'est très costaud. Il fallait de la force offensive et c'est pour cela que j'ai mis deux attaquants d'entrée de jeu. Avec Jackson, Joao a eu du soutien et ce fut intéressant. Puis, il y a eu ce magnifique but", a précisé le coach du matricule 16.