Sélection de Bruges pour Charleroi: quel attaquant de pointe pour le Club?

Ce vendredi, le Club de Bruges se déplacera à Charleroi. On le sait, ce sera sans Bas Dost. Du coup, qui sera titulaire en pointe?

Ce vendredi, le Club de Bruges jouera donc au Sporting de Charleroi, une rencontre reportée à cause du terrain gelé. Dans la tête des Gazelles, non seulement l'envie d'agrandir l'écart au classement sur l'Antwerp, aussi un petit esprit de revanche. Les Carolos s'étaient en effet imposés au Jan Breydel lors de la première journée (0-1).

Ce jeudi, Clement a dévoilé sa sélection. Pas de Bas Dost (pas encore à 100%) ni de Kossounou non plus (suspendu à la suite de son carton rouge reçu à Sclessin). Par contre Badji et Pérez seront présents et les deux hommes devraient se battre pour une place de titulaire en pointe.

A ce sujet, Philippe Clement n'a pas voulu dévoiler ses plans: "Daniel n'est pas ici depuis fort longtemps. Il a fait bonne impression lors de sa rencontre avec Bruges NXT, mais aussi lors de sa montée au jeu contre Zulte-Waregem. Sa semaine d'entraînement a cependant été moins productive que la semaine dernière. Il est jeune et c'est normal, il y aura des hauts et des bas mais cela reste un joueur qui a des qualités pour le futur".

Badji? Pérez? La réponse sera donnée ce vendredi. Voici la sélection pour cette rencontre.