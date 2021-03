Le premier renfort de la RAAL arrive de Charleroi

Entre les prolongations, la RAAL a également annoncé l'arrivée de son premier renfort pour la saison prochaine.

Le club louviérois avait déjà confirmé onze prolongations, deux autres sont tombées samedi matin: Tyron Crame et Alain-Jerry Matoka feront partie de l'effectif de la RAAL au coup d'envoi du prochain exercice.

Tout comme Benjamin Romeyns. Le jeune attaquant de 19 ans arrive en provenance de l'école des jeunes du Sporting de Charleroi et a signé pour la saison à venir. Mais il voit plus loin avec les Loups: "J'ai l'ambition de devenir pro d'ici deux ou trois ans", explique-t-il. Premier objectif: le titre et la montée en Nationale 1.