Felice Mazzu savoure le titre de l'Union : "La fierté d'avoir fait le bon choix"

Arrivé sur le banc de l'Union Saint-Gilloise en mai 2020, Felice Mazzu a réussi son pari. Moins d'un an après, l'USG est championne de D1B.

Mars 2020. Felice Mazzu est sans club. Renvoyé par Genk en novembre 2019, il est à la recherche d'un nouveau challenge. Un an plus tard, il est champion de D1B avec l'Union Saint-Gilloise. Dans des propos relayés par le site officiel des Apaches, le technicien de 55 ans se dit fier de sa réussite

Même si le titre est acquis, l'ancien coach du Standard ne veut pas fausser la fin du championnat. "Au bout du compte, c’est une grosse satisfaction pour tout le monde, et en ce qui me concerne, c’est la fierté d’avoir fait le bon choix. Ce groupe est extraordinaire. Même quand on est moins bon, on est là. On va maintenant continuer à prester au mieux, par honnêteté envers les autres formations."

💬 Voici encore les réactions après ce sacre, de nos investisseurs, joueurs et coach ! https://t.co/y36cltkVoP — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) March 15, 2021

Vainqueur du RWDM samedi soir (2-1), l'Union Saint-Gilloise est assurée de terminer la saison de Proximus League à la première place du classement. Aujourd'hui, les Apaches sont leaders de D1B avec 17 points d'avance sur leur dauphin, le RFC Seraing. À cinq journées de la fin, le titre ne peut plus leur échapper.