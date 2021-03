Une D1B pleine d'Espoirs : l'idée désespérante de la Pro League

On pensait avoir tout vu, tout entendu dans le cirque tragicomique qu'est notre football. Malheureusement, nos dirigeants se surpassent d'année en année. Leur dernière lubie : faire de la D1B un championnat majoritairement composé d'équipes de jeunes.

On donnerait cher pour passer une journée dans le cerveau d'un décideur de la Pro League, histoire d'être un peu moins confus lorsque, tous les six mois, une nouvelle idée farfelue surgit de nulle part. Il nous faudrait probablement prendre quelques pilules pour nous en remettre, cela dit, si on a la chance d'en réchapper avec toute notre tête - car l'expérience doit être éprouvante. Une chose est sûre : là-dedans, c'est le bordel, pour employer un terme cher à Philippe Albert.

Soyons clairs : l'idée de voir des équipes de jeunes évoluer en D1B et en Nationale 1 est assez positive. Cette saison, Bruges NXT a essuyé les plâtres un peu par défaut, suite au précédent vaudeville de la troupe comique déjà expérimentée qu'est la Pro League et qui a placé le football belge dans une impasse, entre des licences refusées, des clubs en désordre, un Waasland-Beveren qui a défendu son steak jusqu'au bout et le Beerschot comme OHL ayant logiquement mis le pied dans la porte pour monter tous les deux. Le résultat était imparfait, injuste selon certains : pourquoi Bruges ? Parce que les jeunes Blauw & Zwart étaient champions en Espoirs. C'est bête, mais il fallait bien choisir un critère et en l'occurrence, ce n'était pas le plus illogique.

La saison n'est pas finie, mais on peut déjà dresser un bilan pour Bruges NXT : une victoire en 23 matchs, 17 buts marqués (de très loin la plus mauvaise attaque), 54 encaissés ( d'un peu moins loin la pire défense). Peut-on blâmer des joueurs clairement en apprentissage ? Certainement pas, d'autant qu'à part deux gifles (6-1 et 6-0 à Seraing et l'Union), les Brugeois ont globalement évité les déculottées et semblent en progrès ces dernières semaines. On peut aisément imaginer que la saison prochaine, Bruges NXT fera mieux et que l'expérience leur aura été utile.

Sept ou huit équipes Espoirs en D1B : quelle utilité ?

Inspirés par cette expérience, les autres clubs du G5, qui n'ont cessé de crier à l'injustice en voyant les jeunes brugeois jouer tandis que les championnats de jeunes étaient suspendus (et que leurs propres U23 perdaient donc de précieux mois à un âge où le terrain est crucial), devraient donc cette semaine imposer leur projet : la D1B pourrait compter, la saison prochaine, jusqu'à 8 équipes Espoirs (si Virton n'obtenait pas sa licence).

© photonews

Le G5, Charleroi et l'Antwerp - la huitième équipe serait à déterminer - veulent donc, globalement, faire de la D1B un championnat Espoirs (à peine) déguisé. Vont-ils nous faire croire que, dans ce format absurde, leur priorité est de faire évoluer les jeunes face à des équipes d'adultes alors que le championnat serait dès lors ... majoritairement composé de jeunes ? Si Bruges NXT a progressé cette saison, c'est en jouant chaque semaine face à des équipes d'un niveau supérieur. La Gantoise, l'Antwerp, Charleroi disposent-ils d'équipes U23 assez qualitatives pour éviter un championnat à deux vitesses, où Deinze, Lommel, Westerlo, le Lierse et Seraing (ou le descendant de D1A) seraient plusieurs têtes au-dessus des U23 ?

Plutôt qu'un véritable intérêt sportif, on est donc tenté de voir là de l'égo et une volonté des "autres" grands de Pro League de profiter d'une situation "grise" (que faire avec le championnat de Nationale 1 ? Que faire de Bruges NXT ? Quid des inévitables problèmes de licence qui arriveront ?) pour imposer leurs vues et une solution qui ne profitera qu'à eux. Plutôt que de tendre la main aux clubs amateurs en leur permettant, exceptionnellement, d'accéder à la D1B via des conditions moins drastiques, plutôt que d'investir pour leur permettre d'exister, la Pro League préfère l'entre-soi.

Une D1B dévaluée

La D1B est, depuis de longues années, un véritable running-gag. Alors que ses équipes prouvent, saison après saison, qu'elles peuvent rivaliser avec l'élite du football belge (performances en Coupe, promus offrant du beau football et un projet stable sans faire l'ascenseur), l'antichambre du football belge risque d'être transformée en champ de ruines la saison prochaine. Les déclarations méprisantes de Michel Louwagie sur "les espoirs de Brighton, Monaco et Leicester déjà en D1A" le prouvent : le débat n'est pas sain, comme d'habitude en Pro League.

Le résultat semble inévitable : on doute fort que le "produit" D1B vende s'il n'est qu'un "demi" championnat professionnel, et les droits TV en seront réduits d'autant. Quant aux investisseurs étrangers, ceux que Mr Louwagie pointe du doigt, ils risquent fort d'un jour se lasser du sketch de moins en moins drôle qu'est le football belge. Le n°1 mondial au classement FIFA, fournisseur régulier de talents pour les cinq grands championnats européens, n'en a pas fini de se ridiculiser à l'échelle nationale ...