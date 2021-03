Gasperini est fataliste: "On a fait beaucoup d'erreurs"

L'entraîneur de l'Atalanta est déçu de son équipe, mais pas de ses choix.

A l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame a été logiquement éliminée par le Real Madrid (0-1, 1-3) ce mardi. Au micro de Sky Italia, l'entraîneur de la Dea Gian Piero Gasperini a affiché sa déception par rapport aux erreurs de son équipe.

"Si je regrette mes choix dans mon équipe de départ ? Non, je les referais tous. On voulait faire mieux sur ces deux matchs, on a fait beaucoup d’erreurs et on le regrette. Mais on aurait pu faire mieux, on est amer. Jouer ce genre de matchs reste une expérience fantastique pour ce club, ces joueurs, moi-même... On voit le niveau international. Je suis fier de cette équipe", a tout de même commenté le technicien italien.