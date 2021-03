La fin de saison sera palpitante pour Gand: "Tout gagner.... et espérer"

Les Buffalos ont encore des ambitions, mais ils savent très bien qu'ils n'ont plus leur sort entre leurs mains.

La saison de La Gantoise aura été compliquée de bout en bout. La direction avait, en juillet, pas mal d'ambitions: aller loin en Europe, jouer le titre et pratiquer un football chatoyant, comme lors de la deuxième partie de saison 2019-2020.

Mais Jonathan David est parti, Thorup a été viré, tout comme Bölöni et De Decker. Les Buffalos ont perdu leurs 6 rencontres en Europa League, ont été éliminés par Eupen en Coupe et son 12ème au classement, à 3 points des playoffs 2.

Du coup, Vanhaezebrouck sait que la fin de saison pourrait encore être décevante. "C'est un championnat incroyable", déclare le T1 des Buffalos en conférence de presse, après la défaite des siens contre le Club de Bruges. "Si nous avions battu Bruges, nous serions à 3 points du top 4, maintenant il y en a 6. A 4 matches de la fin, nous n'avons plus notre sort entre nos mains. Il faut tout gagner, et on verra ensuite où nous en sommes".

Le calendrier de Gand? Le Cercle, le Standard, Charleroi et Zulte Waregem. Autant dire que ce ne sera pas une partie de plaisir.