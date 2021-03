Ligue 1 : Monaco écrase les Verts, Krépin Diatta ouvre son compteur buts

Saint-Etienne et Monaco ouvraient la 30e journée de Ligue 1.

En déplacement au Stade Geoffroy-Guichard, l'ASM reste en lice pour les places du top au classement, face à une formation qui est toujours concernée par la course contre la relégation.

Les Monégasques n'ont pas fait dans le détail, les hommes de Niko Kovač ouvraient rapidement le score via Jovetic (13e) et ne menaient pourtant que d'un but à la pause.

Mais après le repos, l'ASSE lâchait prise et Tchouaméni (54e) doublait la mise, avant que Diop ne mette les siens aux abris (64e) dix minutes plus tard.

Krépin Diatta (74e) marquait son premier d'une belle volée, sur un bon service de Fabregas. L'ancien Brugeois marquait sur son premier ballon à peine monté au jeu.

Ce carton permet aux joueurs de Niko Kovač de revenir à une longueur de l'Olympique Lyonnais au classement.