"Me montrer quand j'en ai l'occasion": Christian Benteke évoque la concurrence avec Romelu Lukaku

Comme Michy Batshuayi, Christian Benteke doit se contenter d'un rôle de doublure en sélection. Mais il est prêt à saisir chaque opportunité et ce sera sans doute le cas dès la semaine prochaine.

Numéro 9 indiscutable des Diables Rouges depuis l'intronisation de Roberto Martinez comme sélectionneur, Romelu Lukaku ne laisse pas grand-chose à ses concurrents.

Difficile, dans ces conditions, pour Christian Benteke de se faire une place, mais il n'en fait pas une affaire personnelle. "Il ne faut pas prendre ça personnellement", confirme-t-il au micro de la RTBF. "A chaque fois qu'il a fait appel à moi, j'ai su répondre présent, je pense", ajoute l'attaquant de Crystal Palace.

Et, alors que Romelu Lukaku pourrait ne pas rejoindre les Diables Rouges la semaine prochaine, l'ancien attaquant du Standard et de Genk sera prêt à saisir l'opportunité. "Là, je reviens avec une autre énergie, Je suis dans une spirale positive, c'est à moi d'être prêt et quand le sélectionneur fera appel à moi de montrer que je peux aider cette équipe nationale."