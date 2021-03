🎥 Le but contre son camp du week-end nous vient d'Ecosse

La rencontre entre le FC Dumbarton et Forfar en Ecosse (division 3), a donné lieu à un but contre son camp, disons-le, folklorique.

Mis sous pression par un attaquant adverse après avoir posé le ballon au sol, le gardien de but local Sam Ramsbottom s'empresse de dégager le ballon... mais le ballon touche directement son défenseur avant de filer vers le but.

Une erreur qui a coûté cher pour Dumbarton qui s'est finalement incliné... 0-1.

Dumbarton just conceded this goal to Forfar. 😂😂😂



