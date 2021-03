Manchester City prêt à formuler une offre XXL pour s'offrir le joueur le plus cher de son histoire

Pep Guardiola serait très fan du milieu de terrain.

Manchester City voudrait passer à l'attaque cet été pour Jack Grealish, le milieu de terrain d'Aston Villa et serait prêt à formuler une offre XXL.

Selon le Sun, les Citizens pourraient notamment profiter de Douglas Luiz - sur lequel ils ont une option de rachat d'environ 28 millions d'euros - pour faire pression sur les Villans. Les dirigeants du club mancunien pourraient ainsi faire pression sur leurs homologues afin de faire baisser le prix.

Et si l'opération venait à se faire, Grealish pourrait avoir de grandes chances d'être le joueur le plus cher de l'histoire du club, devançant Kevin de Bruyne, qui avait coûté un montant situé entre 70 et 80 millions d'euros selon les bonus.