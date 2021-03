Cette fois, c'est la bonne pour Kevin De Bruyne?

Manchester City et Kevin de Bruyne se tournent autour depuis quelques mois.

Manchester City sécurise ses arrières. En fin de contrat dans deux ans, Kevin De Bruyne (29 ans, 23 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) devrait prochainement prolonger l'aventure avec les Cityzens, selon le généralement bien informé Fabrizio Romano. Le journaliste, qui collabore notamment avec Sky Sport Italia et The Guardian, parle d'une simple "question de temps" pour qu'un accord soit trouvé entre les deux parties, mais il est désormais acquis que le milieu offensif ne bougera pas cet été.

Toujours d'après notre confrère, la direction tentera de prolonger Raheem Sterling (26 ans), également sous contrat jusqu'en 2023, dans la foulée. Quid de Sergio Agüero (32 ans) ? Son bail expirera au mois de juillet et l'Argentin, notamment suivi par le Barça, n'aurait toujours pas pris la moindre décision concernant son avenir. Affaire(s) à suivre.