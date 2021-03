🎥 Euro U21: le Danemark et Jacob Bruun Larsen se rapprochent des quarts de finale

Les Danois confirment leur excellente entame de tournoi.

Après avoir créé l'exploit contre le France jeudi soir, le Danemark devait enchaîner en Hongrie, où ils disputaient, contre l'Islande, le deuxième match de leur phase de groupes de l'Euro U21. C'est mission accomplie pour Jacob Bruun Larsen, monté dans la dernière demi-heure, et ses coéquipiers.

Gustav Isaksen avait ouvert le score après 5 minutes de jeu, Mads Bech Sorensen lui a emboîté le pas 13 minutes plus tard pour enfoncer le clou, l'Islande n'a jamais su revenir dans le match (2-0). Avec six points sur six, les Danois se rapprochent des quarts de finale, ils pourraient même être assurés de leur qualification dès ce soir, si la France ne bat pas la Russie dans l'autre match du groupe.