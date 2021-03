Ronaldo rappelé à l'ordre par l'un de ses coéquipiers

Le Portugais s'est enflammé ce samedi soir à la suite d'un but refusé par l'arbitre.

A l'occasion du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Serbie (2-2), samedi, Cristiano Ronaldo (36 ans, 172 sélections et 102 buts) s'est vu refuser un but parfaitement valable dans le temps additionnel. Alors qu'il a jeté son brassard de capitaine pour exprimer sa colère, l'attaquant de la Juventus a été repris par un de ses anciens partenaires en équipe nationale du Portugal, Fernando Meira.

"La réaction de Cristiano est naturelle mais n'est pas acceptable pour un capitaine de sélection. Il ne peut pas balancer son brassard au sol et se diriger vers les vestiaires alors que le match se poursuit. Ce n'est pas acceptable pour un joueur de son importance. Je comprends sa frustration et je lui donne raison parce que son but était valable mais les arbitres doivent prendre des décisions, sans VAR, et il doit donner l'exemple. Et celui de ce soir n'est pas à suivre", a indiqué l'ex-défenseur central dans des propos repris par Record.