Leandro Trossard à l'Euro? Thibaut Courtois y croit

Thibaut Courtois est lui aussi charmé par la progression linéaire de l'ancien Genkois.

La semaine dernière, Roberto Martinez avait complimenté Leandro Trossard pour sa solide saison en Angleterre, Thibaut Courtois est lui aussi convaincu par la montée en puissance de l'ailier formé au Racing Genk.

"Si continue comme ça..."

Et le portier des Diables Rouges verrait bien l'ailier des Seagulls gratter une place parmi les 23. "Il a beaucoup progressé. Je le connais parce qu'il était aussi à Genk, il a appris beaucoup, il a été champion avec Genk et avec Brighton il joue très bien en ce moment. Samedi, il est bien monté et s'il continue comme ça, il peut être dans les 23 pour l'Euro", analyse Thibaut Courtois.

Mais la montée au jeu de Trossard contre la République Tchèque envoie aussi un message aux jeunes du groupe. "C'est bien de voir les jeunes progresser comme ça et c'est aussi un signal pour les autres jeunes, même s'ils n'ont pas encore joué, ils voient que s'ils continuent à travailler dur, ils auront aussi leur chance", conclut le gardien du Real.