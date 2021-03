Roberto Martinez bluffé par la progression d'un de ses Diables: "Une saison importante dans sa carrière"

C'est l'un joueurs qui a rejoint les Diables Rouges en pleine forme et en confiance et ses progrès n'ont pas échappé au sélectionneur.

Deux buts et un assist lors de ses deux derniers matchs: Leandro Trossard a rapporté de précieux points ces dernières semaines à Brighton & Hove Albion. Les Seagulls luttent pour leur maintien dans le bas de tableau de Premier League et les performances abouties du Diable Rouge ont permis à son équipe de s'écarter de la zone rouge.

Mais, au-delà encore de la forme affichée en ce mois de mars, c'est par la saison de Leandro Trossard dans son ensemble que Roberto Martinez est séduit. Comme le sélectionneur l'a indiqué, mardi soir, en conférence de presse. "C'est une saison qui va compter dans la carrière de Leandro Trossard", insiste l'Espagnol.

Progrès constant

Le sélectionneur a vu son protégé grandir en Premier League et il l'a, aussi, ressenti lors des derniers rassemblements des Diables Rouges. "On a vu une différence lors des trois derniers rassemblements. Il est compétitif en Premier League et ça va l'aider en équipe nationale. C'est très important pour lui et c'est super de voir à quel point il a progressé", se réjouit le sélectionneur.

Le Limbourgeois affiche un bilan honorable de quatre buts et cinq assists depuis le début de la saison, mais il s'est surtout imposé dans le onze de base de Brighton & Hove Albion. Et l'ancien ailier du Racing Genk essayera désormais d'en profiter pour gratter du temps en équipe nationale. Et pour conquérir une place parmi les 23 qui disputeront l'Euro?