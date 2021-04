Fin de saison pour Daley Blind

La chasse aux trophées de l'Ajax se fera sans l'expérimenté défenseur néerlandais.

Mauvaise nouvelle pour Daley Blind: le Néerlandais, qui s'est blessé à la cheville lors du déplacement des Pays-Bas à Gibraltar mardi soir, ne devrait pas rejouer cette saison, comme il le confirme lui-même dans un communiqué de l'Ajax.

Et la frustration est grande pour l'ancien Red Devil. "Je suis terriblement déçu. On joue au football pour gagner des trophées et ces trophées on devra les gagner dans les mois qui viennent", regrette-t-il.

Solide leader de EreDivisie (11 points d'avance sur le PSV), l'Ajax est aussi encore en course en Europa League (les Ajacides affronteront la Roma en quart de finale) et qualifié pour la finale de la Coupe, prévue le 18 avril prochain contre le Vitesse Arnhem Loïs Openda.