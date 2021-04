Galtier à Lyon? L'entraîneur de Lille s'exprime

L'ancien entraîneur de Saint-Etienne, qui fait le bonheur de Lille, est coté pour remplacer Garcia du côté de Lyon.

Alors que l'avenir de Rudi Garcia, sous contrat jusqu'en juin, demeure incertain à l'Olympique Lyonnais, le nom de Christophe Galtier est revenu du côté de l'OL ces derniers jours. Le coach de Lille serait la priorité du président Jean-Michel Aulas pour la saison prochaine. Interrogé sur cette rumeur, le technicien assure ne pas avoir encore été contacté par l'OL et donne sa priorité au LOSC dans les discussions.

"Il est prévu que je rencontre le président, Olivier Létang, rapidement je pense. Mais on n'en a pas parlé pendant la trêve. Ma priorité ira au LOSC dans les discussions que je vais avoir et qui vont arriver rapidement. Je veux confirmer qu'il n'y a eu aucun échange avec M. Aulas et M. Juninho, ni avec mon environnement et moi-même. Aucun, aucun, aucun", a expliqué Galtier en conférence de presse.

Ce qui ne signifie pas que Lyon ne tentera rien d'ici l'été prochain, si Garcia venait à quitter les Gones au terme de la saison.