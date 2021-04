🎥 Encore un coup-franc direct pour Dries Mertens!

Dries Mertens continue de soigner ses stats avec le Napoli.

Dries Mertens reste sur les mêmes bases. Il avait inscrit un doublé, ses 99e et 100e buts en Serie A, juste avant la trêve internationale, il a, à nouveau, marqué samedi après-midi, à l'occasion de la réception de Crotone. Et comme avant la trêve internationale, Dries Mertens a magnifiquement transformé un coup-franc direct. Le 134e but du Diable Rouge sous les couleurs du Napoli, record encore amélioré.