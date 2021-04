Jason Denayer déçu après un nouveau partage de l'OL : "Une contre-performance"

Le Diable Rouge n'avait pas le sourire après ce point pris en déplacement à Lens samedi soir.

L'Olympique lyonnais a loupé une occasion d'accrocher le podium de la Ligue 1 ce samedi lors de son déplacement à Lens. Avec un partage, l'OL reste à un point de Monaco et au pied du podium.

"C'est sûr que c'est une contre-performance. Je pense qu'on n'a pas joué notre meilleur match", a confié Jason Denayer dans des propos relayés par L'Equipe.

"Avant, il y avait une force collective. C'est à nous de nous parler et de faire le nécessaire. Le podium ? Ce n'est pas un tournant du Championnat. Il faut y croire. C'est à nous de revenir à notre niveau. Même si on est décrochés au classement, ça ne nous empêche pas de gagner et de revenir."

Les Gones n'ont plus remporté un match en championnat depuis le 3 mars dernier face à Rennes.