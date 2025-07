La pépite liégeoise, René Mitongo Muteba, a pris une grande décision pour son avenir !

René Mitongo Muteba a trouvé un accord de principe avec le Standard de Liège. Le buteur de 17 ans devrait étendre son contrat, qui court actuellement jusqu'au 30 juin 2026.

Le jeune talent formé au Standard, René Mitongo Muteba, devrait prolonger son aventure à Liège. Malgré un intérêt du Bayern, le buteur est en bonne voie pour rester en bord de Meuse.

Un accord de principe a été trouvé pour une prolongation du joueur de 17 ans, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri. Quelques détails doivent encore être finalisés.

Le joueur formé dans la Cité ardente, mais aussi passé par La Gantoise, Beveren, le Lierse, le KSK Heist et Malines, devrait prolonger son contrat de trois ans. Son profil est très apprécié du nouveau coach des Rouches, Mircea Rednic.

Il pourrait donc bien être l'une des révélations liégeoises lors de l’exercice 2025-2026. S'il arrive à se démarquer, il pourrait faire partie des plans de l'entraîneur belgo-roumain.

L'avant-centre a disputé 12 rencontres avec le SL16 la saison dernière et a inscrit un but. Il a également pu faire ses débuts avec l'équipe A en Europe Play-offs. Le jeune attaquant a disputé deux minutes de jeu contre Malines et cinq contre Charleroi. Avec les U18, il a planté cinq buts en neuf matchs.