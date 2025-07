Enfin officiel : 9e transfert pour le Standard, qui est en stage au complet !

On attendait l'officialisation pour ce lundi, et la voilà enfin tombée. Rafiki Said est un joueur du Standard de Liège, et va rejoindre ses nouveaux équipiers en stage au Touquet.

On savait que Rafiki Saïd (25 ans) passerait ses tests médicaux ce lundi dans l'optique de rejoindre le Standard en stage au Touquet. Restait à savoir à quelle heure tomberait l'officialisation de son transfert : cela aura été à 21h tapantes ce lundi soir.

Saïd signe donc bel et bien en provenance de l'ESTAC Troyes, où il évoluait depuis 2023 et sous les couleurs duquel il aura disputé 72 matchs pour 18 buts et 10 passes décisives. L'international comorien (13 caps, 7 buts) a été formé à Brest, et est également passé par Nîmes.

"Rafiki Saïd est un joueur percutant, rapide et capable de faire la différence devant le but. Il sort d’une saison pleine à Troyes et correspond parfaitement au profil qui nous manquait dans l’effectif. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui", déclare le directeur sportif du Standard, Marc Wilmots.

Le joueur lui-même s'est également exprimé via le site officiel du Matricule 16 : "Après deux très bonnes saisons à Troyes, j’ai senti que c’était le moment idéal pour franchir un nouveau palier dans ma carrière. Je pense que le Standard de Liège est un beau challenge pour moi et j’ai hâte de découvrir le club, la ville et les supporters".

Rafiki Saïd devrait rapidement rejoindre le groupe de Mircea Rednic (que vous pouvez découvrir en intégralité ici) au Touquet pour le stage estival du Standard. Suivez toute l'actualité de ce stage sur Walfoot grâce à notre envoyé spécial sur place !