Un club de D1B réalise l'un des transferts les plus étonnants de l'été : un buteur de 36 ans qu'on pensait retraité !

Lommel réalise un transfert particulièrement étonnant. Le club limbourgeois va tenter de relancer un attaquant de 36 ans qu'on pensait déjà retraité.

Ralf Seuntjens (36 ans) va rejoindre le SK Lommel. On pensait l'attaquant néerlandais proche de la retraite : après les barrages pour la montée aux Pays-Bas, il avait annoncé sa volonté d'arrêter, ayant notamment manqué le penalty décisif pour De Graafschap contre Dordrecht.

Plusieurs clubs, cependant, souhaitaient le persuader de continuer : Vitesse Arnhem et le FC Eindhoven avaient pris leurs renseignements, tout comme le club amateur De Treffers. Mais c'est finalement bien en Belgique que le vétéran va reprendre le cours de sa carrière.

Jeffrey van As, directeur technique à Lommel et figure connue du football néerlandais, aurait convaincu Seuntjens de devenir le mentor de leur équipe dans une lutte pour la montée plutôt théorique ces dernières années. Le club du City Football Group peine en effet à concrétiser ses ambitions.

Ralf Seuntjens avait également combattu un cancer il y a trois ans et était revenu au plus haut niveau au Japon puis à De Graafschap. Le "Seun of God", comme on le surnomme affectueusement aux Pays-Bas, continue donc d'écrire son parcours unique.

Lommel sera son huitième club, après des passages notamment au NAC Breda, à VVV-Venlo et Telstar. La visite médicale suivra rapidement, après quoi il signera un contrat d'un an. Un transfert intriguant.