Leandro Trossard vers un départ en Arabie saoudite ou dans un grand club européen ?

Le mercato estival d'Arsenal a démarré sur les chapeaux de roues dimanche avec l'arrivée de Martin Zubimendi, mais le prochain mouvement pourrait bien aller dans le sens inverse. L'avenir de Leandro Trossard reste incertain.

Leandro Trossard, joker de luxe dans le système de Mikel Arteta, voit la porte légèrement entrouverte alors qu’il entame sa dernière année de contrat. Une prolongation semblait longtemps en bonne voie, jusqu’à ce que l’international belge change récemment d’agent.

Résultat : les négociations repartent de zéro, au moment même où Arsenal entame un nouveau virage sportif sous la direction du nouveau directeur technique Andrea Berta. Pour Trossard, cela signifie moins de marge de manœuvre à la table des négociations… et plus de chances de voir le club vouloir encaisser un transfert.

Berta souhaite libérer de la place pour injecter du sang neuf, tout en maîtrisant la masse salariale. À 30 ans, avec une valeur estimée à environ vingt millions d’euros, Trossard figure parmi les rares cadres de l’effectif susceptibles de rapporter une somme significative. Arteta l’apprécie, mais la logique financière l’emporte souvent sur l’attachement sportif.

Et voilà que les sirènes d’Arabie saoudite retentissent à nouveau. Des clubs de la Pro League avaient déjà manifesté leur intérêt lors des précédents mercato, et reviennent désormais à la charge. Une offre sérieuse en provenance du Moyen-Orient pourrait bien convaincre Arsenal de passer à l’action, surtout maintenant que les discussions autour d’un nouveau contrat viennent à peine de reprendre.

Pour Trossard, le dilemme est réel : prolonger l’aventure à Londres avec un rôle incertain, ou s’envoler vers une destination plus lucrative pour clore sa carrière en beauté. L’Italie et l’Espagne gardent un œil attentif sur sa situation, mais les millions saoudiens semblent pour l’instant les plus concrets.

Arsenal espère y voir clair avant le Community Shield, afin de pouvoir réinvestir une éventuelle vente dans un ailier supplémentaire et un latéral gauche. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives : Trossard prolongera-t-il chez les Gunners ou leur offrira-t-il un joli chèque… en échange d’un départ vers le soleil ?