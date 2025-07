La surprise du jour : le Club de Bruges veut remplacer Talbi par... un ex-Mauve !

Chemsdine Talbi quitte le Club de Bruges pour Sunderland, et les Gazelles vont donc vouloir renforcer leur flanc. Pour ce faire, ils penseraient à un ailier qu'on a connu tout récemment... à Anderlecht.

Le Club de Bruges touche le pactole : après le départ de Maxim De Cuyper pour Brighton & Hove Albion contre environ 20 millions d'euros (sans compter les bonus), c'est Chemsdine Talbi qui va signer à Sunderland, là aussi pour environ 20 millions d'euros.

On se frotte les mains au Jan Breydel, bien sûr, mais voilà qui dégarnit fortement les ailes brugeoises. Il y aura les moyens d'aller chercher un remplaçant de premier ordre, et selon les informations de Sacha Tavolieri, spécialiste belge du mercato, il pourrait s'agir... de Samuel Edozie !

L'ailier anglais de 22 ans était prêté la saison passée au RSC Anderlecht, le grand rival du FC Bruges, mais n'a pas été conservé. La faute à des performances en dents de scie mais aussi et surtout à une option d'achat inabordable pour les Mauve & Blanc.

Mais Edozie n'a pas pour autant d'avenir à Southampton, où il est donc retourné au terme de son prêt. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il pourrait chercher une porte de sortie... et cela pourrait donc être Bruges, qui aurait d'ores et déjà entamé les discussions avec Southampton et le joueur.

La saison passée, Samuel Edozie a disputé 32 matchs pour le RSC Anderlecht, inscrivant 4 buts et délivrant 6 passes décisives. Blessé à plusieurs reprises, il n'est pas vraiment parvenu à confirmer en seconde partie de saison les belles choses entrevues à ses débuts.