Il y aura beaucoup de déçus : voici le groupe emmené par Besnik Hasi pour le stage d'Anderlecht

Besnik Hasi a prévenu : il y aura des déçus après le stage d'Anderlecht, et il faudra se donner à fond. La taille du groupe emmené en stage aux Pays-Bas le laisse supposer !

Entre les cadres pour certains sur le départ, les jeunes qui doivent saisir leur chance et les nouvelles recrues qui doivent prouver leurs qualités, le stage du RSC Anderlecht promet d'être très intéressant. Car Besnik Hasi ne s'en cache pas : il se veut très exigeant avec ses joueurs, et n'hésitera pas à tailler dans le vif pour la reprise.

Il devra, de toute façon, faire des déçus au terme du stage, car le groupe repris pour le stage estival du Sporting à Renesse est particulièrement large. Ainsi, ce sont rien moins que 35 joueurs repris par le coach anderlechtois.

Les Mauves en présence

En réalité, à l'exception de Killian Sardella (blessé) et Alexis Flips (blessé également et sur une voie de garage), il ne manque personne dans ce groupe. Au milieu de terrain, les recrues Saliba, Hatenboer et Llansana sont bien de la partie ; s'ils s'imposent, il y aura probablement des victimes du côté d'Ashimeru, Tajaouart voire même Rits.

Devant, Elyess Dao, Keisuke Goto ou encore Ibrahim Kanate et le tout jeune Jayden Onia Seke vont devoir prouver qu'ils ont bien le niveau pour répondre aux attentes. Vazquez et Dolberg, eux, sont incontournables, tout comme Hazard. César Huerta, fraîchement sacré champion de la CONCACAF, est encore absent.

Mihajlo Cvetkovic a peiné pour ses débuts mais est arrivé à Anderlecht dans la peau d'un titulaire potentiel : il recevra certainement une chance de rassurer lors de l'un des matchs amicaux à venir. Enfin, notons que Nilson Angulo, bien présent, est très convoité et pourrait partir.