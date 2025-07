OFFICIEL : l'Antwerp annonce l'arrivée d'un attaquant prometteur !

L'Antwerp s'est renforcé avec Muhammadali Urinboev, un ailier prometteur de 20 ans en provenance d'Ouzbékistan. Le jeune joueur arrive du Pakhtakor Tachkent, le club le plus titré de son pays, et a signé un contrat de quatre saisons au Bosuil.

Urinboev s’est fait remarquer dans son pays natal grâce à sa vitesse, son explosivité et son flair pour le but. Malgré son jeune âge, il a déjà remporté trois titres de champion avec le Pakhtakor et est devenu un titulaire régulier sur les ailes. Ses performances n’ont pas non plus échappé à l’attention à l’international.

Lors de la récente Coupe d’Asie U20, Urinboev s’est illustré en terminant meilleur buteur du tournoi avec quatre réalisations. Il a ainsi confirmé son potentiel en tant que futur international et montré qu’il peut faire la différence dans les grands moments.

Avec Urinboev, l’Antwerp recrute non seulement de la vitesse et de la profondeur, mais aussi un joueur techniquement doué, capable de créer le danger en un contre un. Son profil s’inscrit parfaitement dans le nouveau projet sportif du club, axé sur les jeunes talents à fort potentiel.

Ce transfert vers l’Europe représente une étape importante dans sa carrière. À l’Antwerp, Urinboev aura l’opportunité de se mesurer à un niveau supérieur et de poursuivre son développement dans une compétition exigeante comme la Jupiler Pro League.

Le club prévoit de l’intégrer progressivement, mais croit fermement en ses qualités sur le long terme. Avec sa fougue et sa soif de réussite, il pourrait rapidement devenir l’un des chouchous du public.