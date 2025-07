La presse allemande annonce qu'Anderlecht s'intéresse à un défenseur... valorisé à 10 millions d'euros

Besnik Hasi a reconnu qu'à ses yeux, un nouveau renfort défensif ne serait pas du luxe. Et en Allemagne, on annonce justement que le RSCA serait intéressé par un défenseur...

Selon Sky Sports, l'international allemand Armel Bella-Kotchap (23 ans) serait sur une voie de garage à Southampton. Les Saints sont relégués et souhaiteraient se séparer du salaire du défenseur central, sous contrat jusqu'en 2026. Certaines sources assurent même que Southampton envisagerait de libérer le joueur de sa dernière année de contrat.

Une information vite démentie par un journaliste du Daily Echo suiveur du club anglais. Mais une chose est sûre, Bella-Kotchap est une affaire à saisir. Et la liste des clubs intéressés est longue, selon Sky Sports : le Borussia Mönchengladbach, Udinese, Hambourg mais aussi... Anderlecht serait sur les rangs.

On voit mal comment le RSCA pourrait se joindre à la course à la signature d'un joueur évalué à 9 millions d'euros, et ce même si Southampton pourrait bien être contraint de revoir ses demandes à la baisse.

Qui plus est, le salaire de Bella-Kotchap, s'il est trop élevé pour que Southampton relégué en Championship le conserve, l'est certainement aussi pour les Mauves. Reste que Sky Germany est une source fiable et sérieuse. Olivier Renard a donc peut-être pris ses renseignements.

On sait que Besnik Hasi aimerait voir débarquer un renfort défensif d'expérience : s'il n'a que 23 ans, Armel Bella-Kotchap, né à Paris mais international allemand (2 caps), a déjà derrière lui une saison complète de Premier League. Mais le rapport prix-expérience ne plaide pas en sa faveur...