Anderlecht doit commencer à vendre, mais la première offre concerne un joueur inattendu

Le RSC Anderlecht a été très actif sur le marché des transferts avec cinq arrivées. Mais on sait aussi que le Sporting vendra.

Alors qu'Olivier Renard souhaite continuer à augmenter la qualité de l'effectif, il y a actuellement peu de marge financière dans les caisses du club. Anderlecht va donc devoir vendre, et il y a plusieurs candidats à un gros transfert sortant.

Dans ce contexte, le nom de Nilson Angulo revient de plus en plus souvent. L'Équatorien de 22 ans est suivi notamment par Séville, où l'entraîneur Matías Almeyda voit en lui un renfort idéal pour la saison 2025/2026. Selon des sources sud-américaines, Séville aurait déjà soumis une offre de cinq millions d'euros.

Problème : Anderlecht ne s'attendait pas à vendre Angulo. Le club croit toujours en son potentiel et, surtout, il présente un profil assez unique à l'heure actuelle dans le noyau. Seul le jeune Ibrahim Kanaté dispose de la même explosivité. Un départ implique donc d'attirer un ailier de plus, soit un profil assez cher.

Outre Séville, Lille et Braga manifesteraient également de l'intérêt pour Angulo, mais les Espagnols semblent les plus concrets. La question demeure de savoir si leur offre initiale sera suffisante pour convaincre les Bruxellois. Le montant fixe de 3,5 millions d'euros, complété par des bonus, est certainement intéressant, mais pas encore ce que souhaite réellement Anderlecht.

Anderlecht examine ses options. On se rappelle, à Neerpede, de la non-vente d'un Francis Amuzu qui n'aura au final plus jamais ramené autant que ce qu'il aurait pu rapporter au pic de sa forme ; rien n'indique que Nilson Angulo continuera à progresser... et refuser pourrait donc être une mauvaise affaire.