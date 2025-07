Ce n'est pas gagné : voici le gardien qui devra faire oublier Mike Penders au Racing Genk

Le Racing Genk a perdu cet été pour de bon celui qu'on pouvait considérer comme l'un des meilleurs gardiens du championnat de Belgique la saison passée : Mike Penders. Il ne reviendra pas en prêt, et on sait qui devrait le remplacer.

Il y a un an, le KRC Genk faisait une affaire apparemment en or : Mike Penders, qui n'avait qu'une poignée de matchs en A dans les jambes, était transféré pour 20 millions d'euros à Chelsea et prêté dans la foulée à son club formateur.

Un an plus tard, Genk regrettera peut-être ce départ. Car au contraire de Mike Vandevoordt, qui était resté un peu plus longtemps qu'une saison en prêt depuis le RB Leipzig, Penders ne reviendra cette fois plus à la Cegeka Arena.

Et après un début de saison somme toute fort compliqué, Mike Penders avait réussi à progressivement éteindre tous les doutes, et à s'imposer comme l'un des meilleurs portiers de D1A. Il va désormais tenter, probablement, d'encore passer un palier en prêt dans un championnat plus relevé.

Genk, de son côté, se cherche donc un n°1, car Hendrik Van Crombrugge n'a pas forcément vocation à endosser ce rôle et le tout jeune Lucca Brughmans (17 ans) ne paraît pas encore prêt. Selon Het Laatste Nieuws, les Limbourgeois auraient trouvé leur nouveau portier.

C'est en effet Tobias Lawal (25 ans), gardien de but du LASK Linz, qui devrait rejoindre Genk. Les discussions sont bien avancées avec le club autrichien. Lawal, international autrichien (une cap), est sous contrat jusqu'en 2027 et estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt.