Promu en D1A, Zulte Waregem se donne les moyens de ses ambitions et annonce une augmentation de capital !

Zulte Waregem ne veut pas faire l'ascenseur : le club flandrien veut absolument retrouver sa place en D1A pour de bon. Pour ce faire, il faut des moyens.

Le Nieuwsblad nous annonce ainsi que le Conseil d'Administration de Zulte Waregem a approuvé cette semaine une augmentation de capital au sein du club flandrien, à hauteur de 7 millions d'euros, afin de préparer au mieux la saison 2025-2026.

Plusieurs actionnaires ont effectué cet investissement, et en grande partie Tony Beeuwsaert, propriétaire de Zulte Waregem, qui a à lui seul levé 6 millions d'euros via deux de ses sociétés. Franck Tijtgat, directeur de l'entreprise d'asphalte de Zulte, et Philippe Detaellenaere, propriétaire de DL Chemicals, producteur de silicones de Waregem, ont également acquis des parts supplémentaires.

Le capital de Zulte Waregem passe dès lors de 29 millions d'euros à 36 millions d'euros, dans l'optique de pouvoir renforcer le groupe cet été et assurer le maintien en D1A sans trop de difficultés. Sportivement, mais aussi en coulisses.

Car les bilans précédents, précise le quotidien néerlandophone, n'étaient pas roses sur le plan financier avec des pertes lourdes en 2022-2023 - avant même la descente, donc.

On notera également que le président du club, le tout jeune Michiel Beeuwsaert, fils du propriétaire, va intégrer le Conseil d'Administration de l'Essevee. Il n'est âgé que de... 22 ans, et sera nommé pour 6 ans.