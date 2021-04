🎥 Anouar Ait El Hadj: "J'essaye de m'inspirer de Kevin De Bruyne, mais c'est d'un autre niveau"

L'étoile montante du Sporting d'Anderlecht sait choisir ses sources d'inspiration.

Auteur de deux buts sur deux frappes à distance depuis le début de l'année, Anouar Ait El Hadj évoque au micro d'Eleven Sports l'une de ses principales sources d'inspiration sur la planète football et elle est belge. "Je vais plus du côté de City et de Kevin De Bruyne, il a une très grosse frappe et j'essaye de m'inspirer de lui, mais les frappes qu'il met, c'est d'un autre niveau, c'est la classe mondiale", sourit-il.