Dybala, le divorce est prononcé

Le petit attaquant argentin n'a plus vraiment d'avenir à la Juventus.

Entre la direction de la Juventus Turin et Paulo Dybala (27 ans, 12 matchs et 3 buts en Serie A cette saison), les relations se tendent sérieusement. Placé sur la liste des transferts, l’attaquant argentin aurait accueilli la nouvelle avec une grande déception. Et ce n’est pas tout. Comme l’explique La Gazzetta dello Sport ce vendredi, la Vieille Dame aurait, en plus de cela, demandé à son joueur de prolonger son contrat au-delà de juin 2022 pour faire grimper son prix.

Une requête osée et directement refusée par l’Albiceleste, qui menacerait maintenant de rester un an, quitte à se retrouver placardisé, avant de partir gratuitement en fin de saison prochaine. Cette fois, le malaise semble profond entre les deux parties.