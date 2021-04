Ivan De Witte met en garde ses joueurs : "Il n'y a absolument aucune excuse"

Ivan De Witte, attend ses joueurs au tournant. Le président de La Gantoise exige leur investissement maximum sur les deux derniers matchs.

La Gantoise déçoit cette saison. C'est un euphémisme. Dauphins du Club Bruges la saison dernière, les Buffalos sont actuellement dixièmes au classement. Pour accèder aux playoffs 2, ils n'ont pas le choix : ils devront gagner leurs deux derniers matchs. Dans des propos accordés à Het Laatste Nieuws, Ivan De Witte a averti ses joueurs.

Le président du club de Gand attend un investissement maximum de la part de son équipe. "Ils ont maintenant deux matchs à gagner. Il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas rendre ce que le club leur a offert. Ils jouent dans le meilleur stade du pays, ils disposent des meilleures installations d'entraînement, ils ont l'une des meilleures installations médicales et autres, et ils sont payés correctement. Je me demande comment ils oseraient ne pas tout donner lors de ces deux matchs."

Ce sont donc deux finales que disputeront les hommes de Hein Vanhaezebrouck. La première aura lieu ce soir, contre Charleroi, à partir de 20H45. La seconde se déroulera dimanche prochain (le 18 avril) face à Zulte Waregem. Les Buffalos sont prévenus, ils n'auront pas le droit à l'erreur...