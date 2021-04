Le Cercle, encore réduit à dix, écrase pourtant OHL et s'assure d'éviter la dernière place !

Le Cercle de Bruges s'est encore compliqué la tâche en début de rencontre face à OHL, mais a pu compter sur son buteur providentiel pour l'emporter et s'assurer de ne pas terminer dernier.

Bis repetita pour le Cercle de Bruges : pour la seconde fois en autant de matchs, les Groen & Zwart se sont retrouvés réduits à 10 tôt dans la rencontre. Après l'expulsion de Velkovski face au Beerschot, c'est cette fois Kévin Hoggas qui a été exclu dès la 33e minute, et alors que le score était encore vierge. Fatal face à une équipe profitant aussi bien des espaces que cet OHL, se dit-on.

Mais pour la deuxième fois consécutif, le Cercle s'accrochera ; et si face aux Rats, ils avaient surtout tenu le score déjà acquis, ils ont cette fois pris l'avantage une fois à 10. C'est signé Iké Ugbo : juste avant la pause, au meilleur moment, l'international U20 anglais ouvre le score pour Bruges, et récidive peu de temps avant l'heure de jeu pour faire le break. La gifle est complète pour Louvain quand Taravel fait 3-0 (74e), tuant le match au passage et assurant au Cercle de ne pas terminer lanterne rouge. L'Excel Mouscron, à 4 points, doit désormais l'emporter pour rester à portée !