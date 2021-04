Un six sur six si non rien pour les Buffalos? "Une obligation"

Ce sera le duel de la dernière chance, samedi soir, sur la pelouse de la Ghelamco Arena. Buffalos et Zèbres en sont conscients: pour garder un petit espoir de disputer les playoffs 2, il faudra s'imposer.

Quasiment deux mois, jour pour jour, après leur huitième de finale de Coupe de Belgique, Gantois et Carolos se retrouvent, samedi soir. Des retrouvailles que les deux clubs abordent dans une situation similaire: en chasse derrière le top 8, les Buffalos et les Zèbres doivent absolument s'imposer.

"Si on ne gagne pas, ce sera fini"

Loin des ambitions du début de saison, la Gantoise n'a plus que les playoffs 2 pour sauver un exercice 2020-2021 manqué, mais Hein Vanhaezebrouck sait que le top 8 sera difficile à atteindre pour ses troupes, qui pointent à trois unités de la huitième place de Zulte Waregem.

"Nous devons gagner nos deux derniers matchs et si on ne gagne pas contre Charleroi, ce sera fini. Les six points sont devenus obligatoires", a acquiescé le coach gantois en conférence de presse. Vadis Odjidja et ses partenaires savent ce qu'il leur reste à faire.