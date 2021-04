Wouter Vrancken satisfait de son équipe et d'un joueur en particulier

Dans le dur à Saint-Trond le week-end dernier, le KV Malines était complètement métamorphosé une semaine plus tard. A domicile contre Zulte Waregem, le KaVé était en pleine forme. Vrancken était satisfait lors de la conférence de presse qui a suivi.

"Nous étions là en termes de qualité, mais aussi en termes d'engagement et de mentalité. Alors que la semaine dernière, c'était loin d'être le cas. Si vous pouvez démontrer cela contre Zulte Waregem qui a fait une remontée incroyable, cela donne certainement un bon sentiment. Nous avons bien joué, et en tant qu'entraîneur, c'est agréable à vivre", a déclaré Wouter Vrancken après la victoire de Malines contre Zulte (4-2).

La mauvaise performance au STVV était due à autre chose. "Je pense que nous n'étions pas prêts et que certaines choses se sont retournées contre nous. Ensuite, on commence à douter, on l'a vu en Coupe contre Genk aussi".

© photonews

Ferdy Druijf monte en puissance et a marqué le troisième but des siens. "Ferdy a connu des débuts difficiles. Nous voyons ses qualités tous les jours à l'entraînement. Je suis content de ce goal pour lui. Il n'a pas seulement marqué, il a aussi été important pour la connexion entre l'attaque et la défense et dans le jeu d'équipe. Il commence à comprendre de plus en plus comment nous jouons et ce que nous lui demandons de faire. Il faut se rappeler qu'il avait un rôle complètement différent à l'AZ. Là, il devait s'éloigner du ballon et plonger dans le rectangle aussi vite que possible. Chez nous, c'est presque le contraire."