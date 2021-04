Le Barça avance ses pions pour Sergio Agüero

L'Argentin est libre en juin prochain et les Catalans sont sur la balle.

En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant Sergio Agüero (32 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) va quitter Manchester City. Depuis l'annonce de son départ, l'international argentin fait l'objet de nombreuses rumeurs avec le FC Barcelone, la Juventus Turin ou encore Chelsea. Et selon les informations du quotidien catalan Sport ce mardi, l'intérêt des Blaugrana va se confirmer avec une première proposition.

Décidé à recruter l'ancien joueur de l'Atletico Madrid, le vice-champion d'Espagne en titre va donc passer à l'offensive, mais n'a pas l'intention de se ruiner. Toujours limité sur le plan financier, le Barça compte séduire Agüero avec la possibilité d'évoluer en club avec son compatriote et ami Lionel Messi. Et dans le même temps, la venue du buteur pourrait permettre de retenir la Pulga, libre au terme de la saison. Faire d'une pierre deux coups...