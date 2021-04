🎥 Champions League : Manchester City et le Real en demies, Thibaut Courtois impérial à Anfield !

Le dernier carré de la compétition est désormais connu.

Borussia Dortmund - Manchester City

Battu à l'aller (2-1), le Borussia (avec Hazard et Meunier sur le banc) ouvrait rapidement le score par l'intermédiaire de Bellingham (15e). L'Anglais profitait d'une frappe de Daoud contrée pour ouvrir le score.

Les Anglais réagissaient et dominaient, mais ni la transversale de Kevin De Bruyne (25e) ni la tentative de Mahrez ne faisaient mouche. A la pause, Dortmund rentrait au vestiaire avec l'avantage et surtout la qualification virtuelle, mais City égalisait peu après la reprise sur un penalty de Mahrez (55e).

City poussait et trouvait encore la transversale, avant que KDB ne passe près du 1-2. Finalement, Foden plantait le second but des Anglais (75e) d'une belle frappe à distance. Dortmund tentait de réagir mais sans succès, la tâche était bien trop difficile à ce stade avec au moins trois buts à remonter. Manchester City se qualifie et retrouvera le PSG sur sa route en 1/2.

Liverpool - Real Madrid

Chahutés par certains supporters des Reds à leur arrivée à Anfield (lire ici), les Espagnols abordaient la rencontre avec une avance de deux buts suite à la victoire de l'aller (3-1). Thibaut Courtois était mis à l'épreuve dès la 2e minute de jeu, le Belge détournait une belle frappe de Salah. Le Diable Rouge sortait une nouvelle claquette dix minutes plus tard, détournant une grosse frappe de Milner. Le Real répondait avec une passe déviée sur le poteau (20e) de Benzema. Mais le score restait vierge à la pause.

Après le repos, Courtois était à nouveau mis à l'épreuve sur une frappe de Firmino. La partie se stabilisait ensuite, au niveau des occasions. Il fallait passer l'heure de jeu pour voir Vinicius et Benzema alerter Alisson. Les Reds poussaient en fin de rencontre, le Real tenait bon et Courtois s'imposait à nouveau face à Salah dans les arrêts de jeu.

Le Real Madrid accède à la 1/2 finale de la Ligue des Champions suite à son nul à Anfield, et grâce à un grand Courtois auteur de plusieurs arrêts décisifs. Les Merengue seront opposés à Chelsea avec une place en finale en jeu.