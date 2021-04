📷 La Pro League annonce les dates des PO et des barrages

Ce week-end, la dernière journée de la compétition régulière fixera le sort de toutes les formations de JPL.

A une journée de la fin de la saisons régulière, plusieurs formations ont encore quelque chose à jouer, avec la course aux PO 1 et 2, et la bataille contre la relégation entre Mouscron et Waasland Beveren.

Et pour le barrage entre l'avant-dernier de D1A et le deuxième de D1B (Seraing), la Pro League a déjà annoncé les dates auxquelles ces matchs seront joués : ce sera le 1er et le 8 mai.

La Pro League a également confirmé que les PO commenceront le 1er mai, la présentation du calendrier complet se fera en direct le lundi 19 avril.