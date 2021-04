Noa Lang évoque les insultes racistes dont il est victime sur les réseaux sociaux

Noa Lang a marqué le football belge de son empreinte en très peu de temps avec le Club de Bruges. Toutefois, le Néerlandais doit faire face à des commentaires intolérables sur le réseaux sociaux.

Noa Lang est né d'une mère néerlandaise et d'un père surinamien. Son beau-père est Nourdin Boukhari, un ancien joueur professionnel. Mais, le joueur du Club de Bruges est victime de racisme. "Si vous voyez certaines réactions sur les réseaux sociaux...", raconte-t-il dans une interview accordée à Heroes. "Ils m'appellent 'Noa Slang' ou 'Mohammed Lang'. Il y a aussi beaucoup de commentaires racistes parmi eux. Ils savent que mon père est un homme de couleur, il est originaire du Suriname. 'Un fils de cueilleur de bananes', disent-ils."

Mais il ne va pas changer. "Je préfère être moi-même et ne pas être aimé de tous, plutôt qu'être aimé de tous et ne pas être moi-même", confie l'ancien joueur de l'Ajax. "Je suis fier de ce que je suis. Avec moi, soit les gens m'aiment, soit ils me détestent. Il a fallu s'y habituer au début, maintenant je peux en rire", a conclu Lang.