Arsenal carbure, l'Ajax prend la porte: un dernier carré de choix pour l'Europa League

Arsenal et la Roma ont fait le boulot, Manchester United et Villarreal ont confirmé: ils ne sont plus que quatre en course pour succéder à Séville au palmarès de l'Europa League.

La Roma résiste à l'Ajax (1-1) Grâce à sa victoire 1-2 à Amsterdam, l'AS Roma abordait le match retour dans une position confortable, les Romains ont su en profiter pour éliminer l'Ajax. Brobbey avait pourtant rendu espoir aux Ajacides au retour des vestiaires, Edin Dzeko a égalisé à l'heure de jeu et l'Ajax n'a jamais été capable d'inscrire le but qui lui aurait offert les prolongations. Les Gunners sans pitié pour le Slavia (0-4) En égalisant à la dernière minute du match aller, le Slavia Prague s'était donné le droit de rêver au dernier carré, Arsenal n'a pourtant pas laissé planer le doute bien longtemps en République Tchèque. Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette et Bukayo Saka avaient plié l'affaire en 24 minutes, Lacazette y est allé de son doublé en seconde période. Et Saka y vas de son but



Slavia 0-3 Arsenal#SLAARS pic.twitter.com/DoJlpYtm4E — Premier_league_fr (@prem_league_fra) April 15, 2021 Sans problème pour Manchester United et Villarreal Tombeurs de Grenade 0-2 la semaine dernière, les Red Devils pouvaient voir venir, ils se sont très vite rassurés. Idéalement servi par Paul Pogba, Edinson Cavani décochait une volée imparable pour définitivement assomer les Espagnols après à peine six minutes de jeu. Scénario semblable du côté de Villarreal. Le Sous-Marin jaune n'avait qu'un but d'avance au coup d'envoi, Paco Alcacer et Gerard Moreno se sont chargés de donner de l'air en première période. Le but de Milan Orsic, bourreai de Tottenham au tour précédent, est tombé trop tard pour permettre au Dinamo Zagreb d'espérer. Cinq ans après une défaite contre Liverpool, Villarreal retrouve les demi-finales de l'Europa League. Manchester United leads with a Cavani Stunner 🔥#MUNGRA #UEL #MUFC pic.twitter.com/Sqwiedks1E — Ibru ➐ (@Ibru77) April 15, 2021