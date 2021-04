Zinedine Zidane est "fier de son équipe"

Le coach du Real analyse la prestation de ses joueurs, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il avait prévenu ses ouailles.

Le Real Madrid a assuré l'essentiel hier face à Liverpool ! Après leur victoire (3-1) au match aller la semaine passée, les Merengue ont fait match nul (0-0) à Anfield ce mercredi soir. S'ils ont beaucoup souffert, les hommes de Zidane ont tenu bon face aux assauts adverses grâce notamment à un excellent Thibaut Courtois. En conférence de presse, le technicien a confié avoir apprécié le visage des siens.

"Nous avons souffert et nous savions que nous allions souffrir. Mais au final, nous avons réussi, nous passons et je pense que nous avons très bien géré notre match. Nous avons eu des moments difficiles mais je crois que nous pouvons être très fiers de ce que nous avons fait. C'est un quart de finale de Ligue des Champions et on savait qu'il fallait souffrir, mais on est passé", a-t-il déclaré. Le Real retrouvera Chelsea en demi-finale de LDC.