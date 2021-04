Emmanuel Dennis refait surface : "Il a joué un bon match dans l'ensemble"

Le FC Cologne devra batailler pour sauver sa peau en Bundesliga.

L'avant-dernier de Bundesliga a lourdement été battu à Leverkusen (3-0) avec un doublé de l'ancien joueur de Genk Leon Bailey.

Sebastiaan Bornauw et Emmanuel Dennis étaient au coup d'envoi du côté de Cologne, mais les visiteurs ont pris l'eau à la BayArena et n'ont pas réussi à prendre des points importants dans la course contre la relégation.

Au rayon bonnes nouvelles par contre, Sebastiaan Bornauw et Emmanuel Dennis faisaient fait leur retour dans le onze de départ à Cologne. Le retour de Bornauw dans le onze était sa première titularisation depuis sa blessure fin janvier, suite à une opération du dos.

Dennis s'était retrouvé sur le banc de touche ces dernières semaines et ne faisait même pas partie du groupe pour le match précédent contre Mayence. Il a tout de même tenu 90 minutes contre Leverkusen : "Je pense qu'il a joué un bon match dans l'ensemble", a expliqué son entraîneur Friedhelm Funkel après le match. "Il n'a pas eu la vie facile, mais il était bien meilleur pour mettre la pression et a beaucoup couru."