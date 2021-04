Serie A : le Torino surprend la Roma

Le club de la Louve n'a pas fait le poids face à des Turinois en grande forme.

La Roma n'y arrive plus en championnat. Après une qualification très difficile pour les demi-finales d'Europa League, les Romains se sont inclinés ce dimanche sur le score de 3-1 face au Torino.

Les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas réellement eu voix au chapitre malgré un but inscrit par Mayoral à la 3e minute de jeu. Le Torino s'est montré inspiré en seconde période en inscrivant trois buts grâce à Sanabria (57e), Zaza (71e) et Rincon (90e). A noter que Mergim Vojvoda (ex-Standard et Mouscron) était titulaire chez les Turinois avant de céder sa place peu après l'heure de jeu.

Au classement, la Roma pointe désormais à une décevante 7e place avec 54 unités et est désormais quatre points derrière la Lazio qui est à la 6e place.