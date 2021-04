Steven Defour n'a pas encore joué son dernier match : "J'étais prêt à faire mes adieux, mais mes coéquipiers ne l'étaient pas"

Steven Defour jouera au football encore quelques semaines de plus. L'ancien Diable Rouge avait annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison, mais comme Malines s'est qualifié pour les Playoffs 2, le médian va devoir encore disputer au moins six rencontres.

En se qualifiant pour les Playoffs 2, le KV Malines s'est assuré six matchs supplémentaires cette saison. "Je ne le regrette pas. Nous n'avions aucun doute sur le fait que nous allions gagner. Nous voulions absolument jouer les Playoffs. Dans ma tête, j'étais prêt pour faire mes adieux il y a longtemps. J'étais absolument prêt, mais les garçons ne l'étaient pas", a confié Defour à l'issue de la rencontre.

Ce n'est donc pas la dernière fois que nous avons vu Defour en action. "Nous verrons jusqu'où j'irai avec mes mollets et comment je récupérerai. Mais nous sommes sur la bonne voie. La qualification pour les Playoffs 2 est plus que méritée. C'est bien que nous puissions encore avoir un enjeu et pourquoi pas remporter cette mini-compétition pour arracher un ticket européen", a souligné l'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht.

Joli tifo

Steven Defour a reçu une agréable surprise de la part des supporters de KaVé avant le début de la dernière journée du championnat régulier. "Quelques-uns d'entre eux avaient fait un joli tifo. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Ils savent aussi que je donne tout jusqu'à la dernière minute", a conclu Defour.