Gérard Lopez entretient le flou en n'honorant pas une réunion fixée avec les dirigeants mouscronnois

Quel avenir pour les Hurlus ?

Les ennuis de l'Excel Mouscron sont sportifs, avec une relégation directe en D1B, mais aussi extra-sportifs : le club n'a pas obtenu la licence pour le football professionnel et sans l'engagement de Gérard Lopez, ce sera le football amateur pour les Hurlus.

Et Gérard Lopez a posé un lapin aux dirigeants mouscronnois ce mardi (15h) au Centre administratif des Hurlus, comme le soulignent nos confrères de la DH. L’actionnaire majoritaire devait rejoindre et assister à une réunion par visioconférence avec la bourgmestre de Mouscron, Patrick Declerck, Paul Allaerts, Michel Franceus et Philippe Brutsaert. Il était question de parler de l’avenir du club hennuyer...