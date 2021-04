Le Kavé prolonge un de ses piliers

Yannick Thoelen s'engage dans la durée à Malines.

Une saison qui se termine en grandes pompes pour Yannick Thoelen. Gravement blessé l'an dernier, le portier de 30 ans a retrouvé sa place entre les perches malinoises et grandement contribué à la qualification du Kavé pour les playoffs 2.

Il abordera sans doute ces playoffs 2 avec une dose de confiance supplémentaire: il vient de signer un nouveau contrat et est désormais lié au Kavé jusqu'en 2025.

Déjà passé par Malines en début de carrière, entre 2008 et 2011, Yannick Thoelen a ensuite porté les couleurs de Lommel et de La Gantoise, avant de revenir derrière les Casernes en début de saison dernière: 40 matchs plus tard, il est devenu un véritable pilier du noyau malinois et ça devrait encore durer.